Processo alla famiglia Lauro per infedeltà patrimoniale | tutti assolti

Nel procedimento penale riguardante la famiglia Lauro, tutti gli imputati sono stati assolti. L’accusa riguardava presunte infedeltà patrimoniali tra le società del gruppo, coinvolgendo Salvatore Lauro, la sorella Annamaria, le figlie Maria Celeste e Mariasole Lauro, e Milena Di Pierri. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione di tutte le persone coinvolte.