Processo alla famiglia Lauro per infedeltà patrimoniale | tutti assolti

In un procedimento giudiziario che coinvolgeva la famiglia Lauro, tutti gli imputati sono stati assolti. L’indagine riguardava presunte infedeltà patrimoniali tra le società del gruppo, tra cui Alilauro e Lauro Holding. Le accuse coinvolgevano Salvatore Lauro, sua sorella Annamaria, le figlie Maria Celeste e Mariasole Lauro, e Milena Di Pierri. La vicenda si è conclusa con una sentenza di assoluzione per tutti.

Tutti assolti gli imputati coinvolti nel procedimento penale che vedeva imputati Salvatore Lauro, la sorella Annamaria, le figlie Maria Celeste e Mariasole Lauro e Milena Di Pierri, accusati di infedeltà patrimoniale nei rapporti infra-gruppo tra le società Alilauro e Lauro Holding e che si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: “Infedeltà patrimoniale alla Ternana”, doppia denuncia della famiglia Rizzo contro gli ex Pucci e Ferrero Argomenti più discussi: Processo alla famiglia Lauro per infedeltà patrimoniale: tutti assolti; Droga nel circolo di famiglia: emessa le sentenza per padre e figlio; Clan Senese, sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologi; Infedeltà patrimoniale, tutti assolti gli imputati nel processo al gruppo Lauro. Infedeltà patrimoniale, tutti assolti gli imputati nel processo al gruppo LauroTutti assolti gli imputati nel processo per infedeltà patrimoniale legato ai rapporti societari all’interno del gruppo armatoriale Lauro. La decisione è stata ... cronachedellacampania.it “Stuprata dopo la festa per la Serie C”: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio x.com La Cassazione dispone un nuovo processo d'appello per il presunto pestaggio del 2018 - facebook.com facebook