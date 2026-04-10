Pro Pal la condanna di 39 antagonisti | Rispondere collettivamente

Nelle ultime settimane sono state condannate 39 persone che avevano partecipato a manifestazioni avvenute il 22 settembre 2025 in diverse città italiane. Le autorità continuano a lavorare senza sosta sulle indagini relative a quegli eventi, cercando di chiarire i dettagli e le responsabilità. Le procedure giudiziarie sono in corso e le accuse si concentrano su azioni di protesta che si sono svolte in più regioni del paese.

Le indagini sulle manifestazioni che si sono svolte il 22 settembre 2025 in tutta Italia proseguono a ritmo incessante a fari spenti. Lo dimostra il decreto penale di condanna emesso per 39 antagonisti di Massa, che quel giorno hanno manifestato in Toscana per Gaza e per la Flotilla. In quel caso la manifestazione si svolse al porto di Carrara, bloccandolo. Viene loro contestato di aver bloccato la libera circolazione per circa 7 ore e di averlo fatto in gruppo: la pena comminata sono stati 1800 euro di ammenda ciascuno invece di 3 mesi di carcere. Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso “inaudita altera parte”, ovvero senza che ci sia stato un processo o un confronto tra le parti davanti a un giudice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pro Pal, la condanna di 39 antagonisti: "Rispondere collettivamente" Violenze Pro-Pal: dalla Procura di Torino misure cautelari per 18 antagonistiTra i reati contestati: danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Finita la farsa della Flotilla, iniziano i guai seri per antagonisti e Pro Pal: 18 denunce per le violenze di TorinoLa Procura ha depositato una richiesta di misura cautelare agli arresti domiciliari per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata,... Temi più discussi: Corteo pro Pal, manifestante assolto a Roma; Dalla parte giusta. Protesta al porto. Condannati i Pro Pal; Scontri di ottobre al corteo pro Pal a Roma, assolto manifestante: Il fatto non sussiste; Hannoun, la Cassazione annulla l’arresto: garantisti in silenzio. Pro Pal, la condanna di 39 antagonisti: Rispondere collettivamenteIl 22 settembre il porto di Carrara è stato bloccato dagli attivisti pro Pal nell’ambito delle manifestazioni Blocchiamo tutto per Gaza e la Flotilla ... ilgiornale.it «La protesta Pro Pal bloccò il porto» Decreti penali a carico di 39 attivistiMassa Carrara Notificati 39 decreti penali di condanna sul territorio provinciale collegati alle mobilitazioni per la Palestina. Un secondo capitolo, dopo la pioggia di avvisi di conclusione di indagi ... msn.com Protesta Pro Pal bloccò porto Carrara, 39 decreti penali - facebook.com facebook La Cassazione ha annullato l’arresto del leader pro Pal Hannoun x.com