Privacy a rischio | Mozilla attacca l’IA invasiva di Microsoft

Recentemente, si sono intensificate le tensioni tra Mozilla e Microsoft riguardo alle modalità di integrazione dell'intelligenza artificiale in Windows 11. Mozilla ha criticato le strategie di Microsoft, sostenendo che queste possano mettere a rischio la privacy degli utenti e limitare la libertà di scelta digitale. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa tecnologia e sulle modalità di tutela dei dati personali nel contesto delle nuove funzionalità del sistema operativo.

La gestione della privacy e la libertà di scelta digitale sono al centro di un acceso confronto tecnico tra Mozilla e Microsoft, a seguito delle recenti strategie di integrazione dell’intelligenza artificiale in Windows 11. La fondazione critica infatti il modo in cui le funzionalità basate su modelli linguistici avanzati vengono introdotte nel sistema operativo, sostenendo che tali strumenti vengano attivati senza una reale possibilità di rifiuto per l’utente finale. Il percorso di evoluzione del software ha portato Copilot a trasformarsi da semplice estensione di Bing, originariamente basata sui modelli GPT, in un componente strutturale del sistema operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Privacy a rischio: Mozilla attacca l’IA invasiva di Microsoft Privacy su Gmail a rischio? Disattiva subito l’opzione che alimenta l’IA di GoogleLa Privacy su Gmail è tornata prepotentemente al centro del dibattito tecnologico globale, sollevando interrogativi inquietanti su quanto controllo...