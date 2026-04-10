Primi grattacapi tra i vannacciani di Capitanata lascia l' altro generale | Mio impegno non gradito

In provincia di Foggia, il consigliere comunale di Manfredonia, eletto con Fratelli d’Italia e poi passato alla Lega, ha deciso di abbandonare il partito e aderire al movimento guidato dal generale Vannacci. La sua scelta si inserisce in un quadro di tensioni interne al gruppo politico, che ha portato anche alla decisione di un altro generale di lasciare il movimento. La vicenda si svolge mentre si evidenziano critiche rivolte all’impegno del generale.

In provincia di Foggia Futuro Nazionale di Roberto Vannacci perde pezzi, o meglio, perde il consigliere comunale di Manfredonia, eletto nelle liste dei Fratelli d'Italia e successivamente passato alla Lega prima di aderire al partito del generale, Giuseppe Marasco. Secondo quanto racconta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Fasano, Scianaro lascia il Consiglio dopo 24 anni: “Il mio impegno tutto per la Regione”Il medico e consigliere di Fratelli d’Italia saluta, dopo una lunga militanza tra giunta e assise cittadina: “Porterò le istanze della provincia di... I "vannacciani" a Monza e in Brianza, chi sono i sostenitori del generaleTra le iniziative a cui si lavora anche un evento con il generale Vannacci in Brianza. Ho incontrato i fan di Vannacci per parlare di fascismo e revisionismo: non è andata bene Si parla di: Primi grattacapi tra i vannacciani di Capitanata, lascia l'altro generale: Mio impegno non gradito; Venezia - Juve Stabia: Curiosità e probabili formazioni. Il percorso delle vespe riparte in casa della capolista.