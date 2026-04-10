Nel comune di Ravenna è stata rilasciata la prima licenza di taxi dedicata al trasporto di persone con disabilità gravi che necessitano di incarrozzamento. La licenza permette a un veicolo di offrire servizi specifici per questa categoria, garantendo un supporto dedicato durante gli spostamenti. La notizia riguarda un passo importante per il settore, senza coinvolgere altre realtà o figure pubbliche.

È stata rilasciata la prima licenza taxi nel comune di Ravenna dedicata specificamente al trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di incarrozzamento. Il taxi è in circolazione da ieri. Grazie a questa assegnazione, il numero complessivo delle licenze taxi attive sul territorio comunale sale così a 29. A giugno 2024 era stato pubblicato un bando per sei nuove licenze e, di queste, nell’ultimo anno e mezzo ne sono state rilasciate quattro ordinarie. Ora si aggiunge la licenza dedicata al trasporto di persone con disabilità, il cui valore è stato definito applicando una riduzione del 15% rispetto a una licenza ordinaria, per un importo pari a 76. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima licenza di taxi per trasporto disabili

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Buongiorno a tutto il gruppo. Torno sulla successione con la licenza taxi da zio a nipote. E' la prima volta che faccio una integrativa di questo tipo su una successione che non avevo fatto io, e chiedo se è corretto questo quadro EF. Ci sono degli immobili che n - facebook.com facebook