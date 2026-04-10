Previsioni meteo per Avellino – 10 aprile 2026

Il 10 aprile 2026, ad Avellino, il cielo sarà sereno e il sole splenderà per tutta la giornata. Le temperature previste saranno stabili e senza precipitazioni. La giornata si svolgerà senza variazioni di rilievo dal punto di vista meteorologico, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto. La situazione atmosferica rimarrà invariata durante le ore diurne, con assenza di nuvole o piogge.

Ad Avellino il 10 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 23°C, mentre la minima sarà di 8°C.Lo zero termico si attesterà a 3032 metri.I venti soffieranno deboli al mattino da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026Ad Avellino il 2 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intero arco della giornata. Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 1 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026. Palermo-Avellino, meteo favorevole al Barbera. Le previsioniMeteo ideale per Palermo-Avellino: cielo sereno, temperature miti e vento debole per la sfida del Barbera valida per la Serie B. ilovepalermocalcio.com Meteo Campania: coperto a Napoli e Caserta, pioggia debole a Salerno e Avellino, vento intenso BeneventoLa giornata in Campania del 28/03/2026 si presenta complessivamente grigia ma mite per il periodo: le temperature massime oscillano tra circa 10 e 15 gradi, con punte più alte sulle pianure costiere e ... cronachedellacampania.it Meteo in Veneto, le previsioni per venerdì 10 aprile: nuvole e temperature minime in calo x.com Quando torna il maltempo Le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/msdeacbh - facebook.com facebook