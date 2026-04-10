Prevenzione diabete e neoplasia al seno | ritorna il Lions Day sul lungomare di Salerno

A Salerno torna il Lions Day, un evento che coinvolge diverse iniziative dedicate alla prevenzione di diabete e tumore al seno. La manifestazione si svolge sul lungomare della città e si inserisce in un calendario più ampio di eventi organizzati a livello nazionale. Durante la giornata vengono promossi controlli e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce di alcune condizioni di salute.

Ritorna il Lions Day a Salerno, con iniziative che si allineano alle diverse manifestazioni distribuite sul territorio nazionale. Domani 11 aprile 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Lungomare Trieste, al civico 13, nelle adiacenze della Sala Pasolini, il meraviglioso palcoscenico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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