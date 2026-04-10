Prevalle | Yellow' s Run

Domenica 12 aprile 2026, i comuni di Prevalle, Nuvolento e Paitone organizzano la Yellow’s Run, una manifestazione podistica dedicata alla prevenzione. L’evento coinvolge i cittadini delle tre località e si svolge su percorsi cittadini e rurali. La corsa ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della prevenzione e raccogliere fondi per iniziative legate alla salute. La partecipazione è aperta a tutte le età e si svolge in mattinata.

Domenica 12 aprile 2026, i comuni di Prevalle, Nuvolento e Paitone ospitano la Yellow’s Run, manifestazione podistica solidale dedicata alla prevenzione.Due i percorsi tra cui scegliere: 11 km per chi vuole mettersi alla prova e 6 km per chi preferisce correre o camminare con più tranquillità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Liuc Run a Castellanza: tra sfida 10km e Family Run il 19 aprileIl 19 aprile Castellanza ospiterà la Liuc Run, evento che rappresenta il secondo atto del circuito Running People. Leggi anche: Berlinale, Orso d'Oro a Yellow letters Presentata ufficialmente l'edizione 2026 della Yellow's Run