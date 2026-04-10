‘Premio Stampa’ a Telestense | il riconoscimento conferito per 50 anni di informazione

Un premio è stato assegnato a Telestense in occasione dei suoi cinquant’anni di attività. La cerimonia ha riconosciuto il contributo dei giornalisti, operatori e tecnici che, nel corso di mezzo secolo, hanno trasmesso notizie su cronaca, attualità, sport e cultura alle famiglie della provincia. L’evento ha celebrato la continuità e l’impegno della rete televisiva nel panorama locale.

Un riconoscimento al lavoro svolto dai giornalisti, operatori e tecnici di Telestense, che per 50 anni hanno portato nelle case dei ferraresi e non solo, cronaca, attualità, sport e cultura. A loro va il Premio Stampa Ferrara 2026, assegnato dall'associazione Stampa Ferrara, sezione territoriale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Premio Stampa Ferrara 2026 a Telestense: riconoscimento a 50 anni di informazione localeIl Premio Stampa Ferrara 2026 è stato assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense. Leggi anche: Il ’Premio Stampa’ a Telestense: "Da 50 anni con professionalità, presidio dell’informazione a rischio" Temi più discussi: ‘Premio Stampa’ a Telestense: il riconoscimento conferito per 50 anni di informazione; Giornalisti, operatori e tecnici di Telestense pronti a ricevere il Premio Stampa; Premio Nazzareno Bisogni: prorogato al 30 aprile il termine per le iscrizioni - FNSI. Assostampa Ferrara, sabato 11 aprile 2026 la consegna del Premio Stampa ai giornalisti, tecnici, operatori video di Telestense (sede Casa Cini - FE)Un riconoscimento al lavoro svolto dai giornalisti, operatori e tecnici di Telestense, che per 50 anni hanno portato nelle case dei ferraresi e non solo, cronaca, attualità, sport e cultura. A loro va ... cronacacomune.it Il ’Premio Stampa’ a Telestense: Da 50 anni con professionalità, presidio dell’informazione a rischioIl Premio Stampa Ferrara 2026 è stato assegnato a Telestense. Un riconoscimento da parte dell’Associazione Stampa Ferrara all’attività di informazione e intrattenimento svolta in cinquant’anni dagli ... ilrestodelcarlino.it Un riconoscimento al lavoro svolto dai giornalisti, operatori e tecnici di Telestense, che per 50 anni hanno portato nelle case dei ferraresi e non solo, cronaca, attualità, sport e cultura. A loro va il Premio Stampa Ferrara 2026 - facebook.com facebook