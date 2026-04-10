Il caso di una famiglia coinvolta in un prelievo considerato sproporzionato continua a far discutere. Il consulente incaricato ha espresso la volontà di non arrendersi, mentre si svelano dettagli sul conflitto che si è acceso tra le parti. La vicenda si svolge in un’area boschiva, dove sono state svolte indagini e analisi da parte di esperti. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità che monitorano gli sviluppi.

Continua a tenere banco il caso della famiglia nel bosco. Il professor Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente dei due genitori, è intervenuto su Radio Cusano, per discutere della questione: "I bambini si sono ritrovati a passare da un contesto armonioso, con genitori non violenti, a una casa famiglia, prima senza il padre e poi anche senza la madre. È normale che per loro ci siano delle conseguenze, nonostante ci siano delle criticità reali e ci siano stati dei problemi. Ma sono in una casa famiglia da 140-150 giorni con persone sconosciute, come può questo non incidere su di loro? Tutto viene attribuito alla madre, ma in realtà le criticità contestate dal tribunale riguardavano la casa, i vaccini, l'istruzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Prelievo sproporzionato, non molliamo”. Il consulente della famiglia nel bosco e quel conflitto “micidiale”

Famiglia nel bosco, il consulente attacca i servizi sociali: "Scambia la sofferenza della madre per ostilità"“A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, avviata perizia sui genitori: primo colloquio con la consulente del Tribunale