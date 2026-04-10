Preghiera del mattino 10 Aprile 2026 | impariamo nuovamente ad ascoltare gli altri

Questa mattina, una preghiera invita a riaccendere l’attenzione verso gli altri, chiedendo di ascoltare con rinnovata sensibilità i segnali di chi si trova in difficoltà. La richiesta si rivolge a chi desidera aprire il cuore alla Grazia, sperando di ritrovare la capacità di prestare attenzione ai bisogni e alle sofferenze che spesso passano inosservate nella quotidianità. È un momento di riflessione dedicato all’ascolto e alla solidarietà.

Apriamo il nostro spirito alla Grazia del Signore con questa preghiera del mattino: che ci aiuti a imparare ad ascoltare di nuovo, anche il grido d’aiuto dei nostri fratelli in difficoltà. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Padre Santo e Misericordioso, noi non sappiamo più ascoltare. Qui, nessuno più ascolta nessuno, nessuno più sa fare silenzio. Siamo soli e vuoti, rumorosi e insensati, inevitabilmente stolti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 10 Aprile 2026: impariamo, nuovamente, ad ascoltare gli altri Leggi anche: Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: “Aiutami ad ascoltare la Tua voce” Leggi anche: Preghiera del mattino, 8 marzo 2026: “Signore, fammi dono d’amore per gli altri” The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic Temi più discussi: Gerusalemme, Moschea di Al-Aqsa riapre dopo 40 giorni; Leone XIV al Regina Caeli: Diamo speranza ai popoli tormentati; La forza non violenta della Pasqua negli appelli di pace di Papa Leone XIV; La reliquia di San Francesco d'Assisi a Massa Lubrense: quando si può visitare. Preghiera del mattino, 10 Aprile 2026: impariamo, nuovamente, ad ascoltare gli altriAffidiamo a Gesù Risorto ogni nostra preoccupazione con la preghiera del mattino, per ritrovare la pace e la capacità di ascoltarci. lalucedimaria.it La preghiera del mattinoRassegna ragionata dal web a cura di Tempi. La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la preghiera che un vero laico recita al mattino. tempi.it Preghiera del Santo Rosario per la pace - facebook.com facebook 11 aprile 2026 Preghiera del Santo Rosario per invocare la pace presieduta dal Santo Padre Leone XIV Basilica di san Pietro, ore 18.00 x.com