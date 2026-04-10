Un autore noto nel mondo dei fumetti ha dichiarato di avere un rapporto complesso con i supereroi. Cresciuto leggendo storie di personaggi provenienti dalla Casa delle Idee, mantiene comunque affinità con la concorrenza. Recentemente ha espresso difficoltà nel trovare nuove storie che gli restituiscano il senso di meraviglia provato in passato. La sua riflessione si inserisce nel contesto di un'analisi più ampia sullo stato attuale del genere supereroico.

Sono in una relazione complicata con i supereroi. Sono cresciuto leggendo le storie dei supertizi, più dalla parte della Casa delle Idee – pur avendo nel cuore la Santa Trinità della Distinta Concorrenza – ma ultimamente fatico a trovare storie che mi ridiano quel sense of wonder provato anni fa. Sarà che si cresce, che le letture ti portano a espandere gli orizzonti o più semplicemente che tolto rari casi – come Ultimate e Absolute – mancano story arc davvero appassionanti, ma i tizi in calzamaglia li sento meno vicini. Trovo conforto nelle vecchie storie, una comfort zone pericolosa in cui si nasconde ‘quello che ti piace’ ma che rischia di bloccare l’espansione dei tuoi orizzonti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Powers, Bendis indaga tra i supereroi

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