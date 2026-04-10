Il film di Power Rangers del 2017 avrebbe dovuto avere tre sequel, ma tutti sono stati cancellati. La produzione aveva pianificato altri capitoli per continuare la storia, ma successivamente sono stati annullati senza motivazioni ufficiali. La decisione è stata comunicata ai fan e alle reti di distribuzione, che non riceveranno più nuovi episodi del progetto. Attualmente non ci sono piani per riprendere lo sviluppo dei sequel.

Il film uscito nel 2017 sarebbe dovuto continuare con altri tre sequel per sfruttare le potenzialità da franchise del marchio, ma quei sequel non sono mai stati realizzati L'ultimo film sui Power Rangers è uscito nel 2017 ottenendo recensioni contrastanti e un incasso deludente di 142,5 milioni di dollari, a fronte di un budget stimato di oltre 100 milioni. Nonostante il franchise vantasse una nutrita schiera di fan, né questi ultimi né i nuovi spettatori si sono dimostrati interessati a questa versione della squadra di supereroi. Il film vantava un mix impressionante di giovani protagonisti e star di supporto ben note, con Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G e Ludi Lin a guidare un cast che includeva anche Bill Hader, Bryan Cranston ed Elizabeth Banks. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Power Rangers, perché i tre sequel previsti sono stati cancellati

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