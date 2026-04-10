Potenza 174 anni di Polizia | la sicurezza è il cuore della democrazia

Questa mattina, il Teatro Stabile di Potenza ha accolto le celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle autorità locali e istituzionali, oltre a un deputato nazionale. L’evento ha ricordato l’importanza del ruolo delle forze di polizia nella tutela della sicurezza pubblica e nella salvaguardia dei principi democratici.

Il Teatro Stabile di Potenza ha ospitato questa mattina le celebrazioni per il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato, un evento che ha la partecipazione delle autorità locali e istituzionali insieme al deputato Caiata. L’occasione ha permesso di riflettere sul ruolo cruciale che le forze dell’ordine rivestono nel garantire la tenuta democratica e la stabilità sociale del Paese. Sicurezza come pilastro per lo sviluppo e la crescita sociale. Durante la cerimonia tenutasi nella capitale lucana, il Presidente dell’InCE, On. Caiata, ha voluto dedicare un pensiero particolare a tutti gli uomini e le donne che indossano la divisa, sottolineando come la loro dedizione quotidiana e la loro umiltà siano fondamentali per la tutela della Nazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, 174 anni di Polizia: la sicurezza è il cuore della democrazia Anniversario della Polizia di Stato: 174 anni al servizio della sicurezza. Mattarella: “Grati per l’impegno contro soprusi e violenza”Roma, 10 aprile 2026 – Piazza del Popolo si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Reati in calo, ma crescono le truffe: i numeri della sicurezza ad Avellino nei 174 anni della PoliziaTempo di lettura: 3 minutiAd Avellino la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si è aperta con un gesto semplice... Temi più discussi: 174° anniversario fondazione della Polizia di Stato, programma celebrazioni a Potenza; Potenza, anniversario della fondazione della Polizia di Stato: in Piazza la storica Alfa 33; I festeggiamenti dei 174 anni della Polizia di Stato a Brindisi in diretta su Antenna Sud Extra; 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. La Polizia di Stato festeggia i 174 anni della sua fondazione. Le celebrazioni del 10 aprile a PotenzaVenerdì 10 aprile la Polizia di Stato celebrerà il 174° anniversario della sua fondazione. ondanews.it Piantedosi ai 174 anni della Polizia di Stato: La minaccia anarchica eversiva è realeIl ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell'aula del Senato. (Foto Roberto Monaldo/LaPresse) In occasione dei ... msn.com Cronache Social. . A POTENZA LA POLIZIA FESTEGGIA L’ANNIVERSARIO Prima la deposizione della corona d’alloro in Questura e poi la cerimonia istituzionale al Teatro Stabile - facebook.com facebook Svelati i nuovi muscoli artificiali: hanno la stessa densità di potenza di quelli umani x.com