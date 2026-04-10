Poste Italiane ha annunciato che l’ufficio di Massa Marittima, situato in Piazza Mazzini, sarà chiuso al pubblico da giovedì prossimo fino al 10 giugno. La comunicazione è stata diffusa tramite un avviso ufficiale, senza specificare i motivi della chiusura. La temporary closure interessa l’intera durata indicata e riguarda l’intera utenza del servizio postale.

MASSA MARITTIMA Poste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Massa Marittima, in Piazza Mazzini, 1 resterà chiuso al pubblico da giovedì prossimo al 10 giugno compreso. Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo: Massa Marittima succursale 1, corso Armando Diaz, 30 – aperto il lunedì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Poste sottolinea anche che durante il periodo di chiusura, presso l’ufficio di Massa Marittima succursale 1, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poste, l’ufficio in piazza Mazzini sarà out

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