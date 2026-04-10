L’andata dei quarti di finale di Europa League tra Porto e Nottingham Forest si è conclusa con un pareggio 1-1. Durante la gara, un autogol ha contribuito a mantenere il risultato in equilibrio, mentre un infortunio di un giocatore chiave ha influenzato l’andamento del match. L’episodio ha avuto un impatto significativo sulla dinamica della partita e sulla strategia delle squadre.

L’andata dei quarti di Europa League tra Porto e Nottingham Forest si è conclusa sul punteggio di 1-1, segnata da un episodio singolo che ha cambiato radicalmente l’inerzia della sfida. Martim Fernandes, terzino destro del Porto, ha vissuto una notte travagliante a causa di un errore tecnico pesantissimo seguito da un infortunio fisico che ha costretto il giocatore a lasciare il campo. L’errore tecnico e la sfortunata dinamica dell’infortunio. Il destino del giovane difensore è stato segnato già al 13° minuto della gara. Durante un tentativo di costruzione dal basso, Fernandes ha effettuato un retropassaggio da una distanza di circa 40 metri che si è rivelato fatale: il pallone ha superato Diogo Costa, che è stato colto totalmente impreparato dalla traiettoria, finendo direttamente nella propria rete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto, incubo Martim: autogol clamoroso e infortunio che stravolge tutto

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