pontedera in alto castelfranco in crisi

A cinque partite dalla fine del campionato di Serie B, la situazione delle tre squadre della nostra zona si fa più chiara. La squadra di Pontedera si trova in una posizione favorevole, mentre quella di Castelfranco attraversa un momento difficile. La classifica viene aggiornata dopo ogni turno e mostra gli equilibri attuali tra le contendenti. I risultati delle prossime giornate potrebbero modificare significativamente le prospettive di quest’ultime.

Quando mancano cinque giornate al termine del campionato di B, ecco il punto sulle tre squadre della nostra zona. Pontedera: alla ripresa delle gare ufficiali, prevista per domani, il Gruppo Lupi ospiterà la capolista Tuscania. I viterbesi con 52 punti all’attivo, precedendo di 6 lunghezze i pontederesi. Questi (46) stanno facendo bene e nel girone di ritorno hanno perso soltanto di misura a Castelfranco nel derby, vincendo poi con successi da tre punti, ben 7 gare. Tra queste, la più autorevole è stata quella sui laziali di Civita Castellana. Santa Croce: nel girone E del campionato di B, in cui militano 13 squadre, i biancorossi dell’allenatore Bocini, stazionano all’ottavo posto a quota 24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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