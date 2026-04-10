Pompei celebra il Made in Italy | al via la prima Fiera Archeo-Agricola del Mediterraneo tra storia e biodiversità

Dal 15 al 17 aprile 2026, il Parco Archeologico di Pompei ospiterà la prima Fiera Archeo-Agricola dei Territori del Mediterraneo, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. L'evento si svolgerà all’interno di un sito storico noto a livello internazionale e si concentrerà su tematiche legate alla storia, all’agricoltura e alla biodiversità della regione mediterranea. La manifestazione vedrà la partecipazione di espositori e rappresentanti di diversi territori dell’area.

Il Parco Archeologico di Pompei diventa sede della Fiera Archeo-Agricola dei Territori del Mediterraneo, in programma dal 15 al 17 aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Un evento che intreccia storia millenaria, sapere agricolo e innovazione sostenibile. L’area verde lungo Viale delle Ginestre si trasformerà, in questi tre giorni, in uno spazio espositivo dedicato ad aziende, enti e organizzazioni che hanno fatto del legame con il territorio e le sue tradizioni il proprio volano di crescita. Al centro della fiera, la valorizzazione delle pratiche agricole e artigianali che rispettano la stagionalità. Tutelano la biodiversità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pompei celebra il Made in Italy: al via la prima Fiera Archeo-Agricola del Mediterraneo tra storia e biodiversità A Pompei, la Fiera Archeo?Agricola dei Territori del MediterraneoIl Parco Archeologico di Pompei diventa sede della Fiera Archeo?Agricola dei Territori del Mediterraneo, in programma dal 15 al 17 aprile 2026, in... Fiera Milano motore del Made in Italy, un secolo di storia in mostraUn secolo di storia del Made in Italy in Fiera Milano, una mostra-racconto che propone un inedito viaggio tutto da scoprire delineato con forza dal... Si parla di: Partecipate, ecco le nomine: confermati Descalzi e Cattaneo, a Leonardo arrivano Macrì e Mariani. Pompei celebra il Made in Italy: nel parco archeologico nasce la Fiera Archeo?Agricola dei territori del MediterraneoIl Parco archeologico di Pompei diventa sede della Fiera archeo-agricola dei territori del Mediterraneo, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. L'evento, in programma dal ... ilmattino.it Pompei celebra il Made in Italy: tre giorni tra archeologia, agricoltura e cultura mediterraneaIl Parco Archeologico di Pompei diventa sede della Fiera Archeo?Agricola dei Territori del Mediterraneo, in programma dal 15 al 17 aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. lostrillone.tv