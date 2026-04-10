Polpo frutti di mare e maglia rosanero per Francesco Montanari | il libanese riabbraccia Mondello

Francesco Montanari, noto attore romano, ha trascorso il suo ritorno a Palermo tra assaggi di polpo, frutti di mare e polpettine di sarde. La visita si è svolta tra incontri teatrali e momenti di relax nei ristoranti della città. Montanari, che ha recentemente partecipato a eventi locali, ha condiviso alcune immagini mentre si godeva il cibo e l’atmosfera di Mondello. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i residenti e gli appassionati di teatro.