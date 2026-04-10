Polizia più di 63mila patenti ritirate nel 2025

Nel corso del 2025, la Polizia Stradale ha ritirato oltre 63.000 patenti di guida. L’attività si concentra sulla prevenzione e sulla sicurezza nelle strade, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti mortali, in particolare quelli che coinvolgono giovani conducenti. Le operazioni di controllo e le azioni di sensibilizzazione sono state intensificate per promuovere un comportamento più responsabile alla guida.

Prevenzione e sicurezza sono alcuni degli obiettivi della Polizia Stradale per dimezzare gli incidenti mortali soprattutto tra i più giovani. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Polizia, più di 63mila patenti ritirate nel 2025 Nel 2025 ritirate più di 63mila patenti, tutti i numeri(Adnkronos) – Patenti ritirate e pattiugliamenti, la Polizia stradale condivide i dati per il 2025. Crescono gli incidenti totali, ma calano i mortali. Quasi 800 le patenti ritirate: il 2025 della Polizia Locale in provinciaAumenta il numero totale degli incidenti nel 2025, ma fortunatamente cala quello degli scontri mortali. Polizia, più di 63mila patenti ritirate nel 2025 Si parla di: Nel 2025 ritirate più di 63mila patenti, tutti i numeri. Nel 2025 ritirate più di 63mila patenti, tutti i numeri(Adnkronos) - Patenti ritirate e pattiugliamenti, la Polizia stradale condivide i dati per il 2025. L’obiettivo fissato dall’Unione europea è la riduzione del 50% delle vittime e dei feriti gravi entr ... startupbusiness.it Polizia, il bilancio del 2025: 21mila espulsioni, sequestri per 150 milioni e 13 tonnellate di drogaNel 2025 sono stati emessi complessivamente 21.444 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri ... lapresse.it