Polizia locale seduta a porte chiuse | nuovo comandante diviso tra due città

Nella giornata di oggi, la Commissione consiliare “Bilancio e programmazione” si è riunita a porte chiuse per discutere della situazione relativa al comando della polizia locale. La seduta si è concentrata sulla mancata conferma di Paolo Carestiato come comandante, un tema che ha suscitato diverse opinioni tra i membri dell’assemblea. La riunione si è svolta senza la presenza del pubblico e dei media, con l’obiettivo di approfondire la questione in modo riservato.

La mancata conferma di Paolo Carestiato alla guida della polizia locale continua a far discutere e finisce al centro della Commissione consiliare “Bilancio e programmazione”, riunita a porte chiuse su richiesta dell’opposizione. Un confronto lungo, durato oltre tre ore, che si è svolto in forma. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Lettera alla Città del Comandante della Polizia Locale Aldo PoponciniArezzo, 15 marzo 2026 – A seguire il testo della lettera alla CIttà del Comandante della Polizia Locale Aldo Poponcini «Nel giorno in cui inizia il... Un nuovo Comandante per la Polizia locale della PedemontanaSi chiama Giovanni Saviano ed è il nuovo comandante del Corpo di Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense che raccoglie il testimone da Vito... Temi più discussi: Riforma della Polizia Locale 2026, tutti gli emendamenti approvati il 1° aprile e il recap del 25 marzo. Il testo della legge delega spiegato; Per la polizia locale 90 Beretta: Perché il taser no?; Sede polizia municipale di Arezzo, l'opposizione: Situazione indegna. Non può più essere ignorata; ZTL Città di Castello, ci siamo: dal 13 aprile attivi i varchi elettronici. Sicurezza a Rimini, la Polizia torna di notte in stazione: Ma solo in estate e a orario ridottoIl Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini hanno partecipato questa mattina alla riunione del Comitato di ordine pubblico e ... chiamamicitta.it Polizia Locale, a Udine si insedia il nuovo comandante MuzzattiProfessionalità, capacità di discernimento, velocità nel prendere le decisioni. Sono questi gli impegni che devono caratterizzare gli agenti della Polizia Locale nel loro rapporto con i cittadini, del ... rainews.it Un altro colpo nel Milanese, a distanza di pochi giorni, con la stessa tecnica. Sul caso indaga la polizia locale che ha acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza - facebook.com facebook Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese x.com