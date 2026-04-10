Domani alle 11 al Teatro Petrarca si tiene la cerimonia per i 174 anni della Polizia di Stato. La celebrazione è stata organizzata con l’obiettivo di ricordare il ruolo delle forze dell’ordine, anche in momenti difficili. La manifestazione si svolge con la partecipazione di agenti e autorità, in un’occasione che vuole sottolineare il continuo impegno delle forze di polizia sul territorio.

Arezzo – Domani 11 aprile alle undici, al Teatro Petrarca, si festeggia mica poco: 174 anni della Polizia di Stato. Mica bruscolini. Ci saranno le autorità, la gente, e tutti quelli che vogliono fa’ un applauso a chi, nel bene o nel male, c’è sempre. e infatti lo dicono pure loro: #Essercisempre. E meno male, vien da dì, perché tra furti, truffe e bischerate varie, se un c’erano loro era da chiude bottega. La cerimonia, oltre a stringersi la mano e fasse le foto, serve anche a far du’ conti su quello che è stato fatto in provincia. E lì, numeri alla mano, un s’è stati con le mani in mano: 140 arresti, 759 denunce e pure un bel po’ di gente pizzicata con la roba addosso. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Polizia in festa al Petrarca: “Esserci sempre”… e meno male, sennò era un casino!

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Alla festa della Polizia a p.zza del Plebiscito. - facebook.com facebook

A Bagnaia, per l’82esimo anniversario del bombardamento. A seguire la festa della Polizia, 174 anni di servizio alla Nazione fatti di coraggio, sacrificio e dedizione.A margine mi sono congratulato con l’amico Pappalardo per la nomina a presidente di Enav. B x.com