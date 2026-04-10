Domani mattina alle 11, al Teatro Petrarca, si celebra il 174° anniversario della Polizia di Stato. La cerimonia si svolgerà con la partecipazione delle forze dell'ordine e rappresentanti istituzionali. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per il servizio svolto quotidianamente. La festa si svolge in un clima di ufficialità e con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità tra le forze di polizia e i cittadini.

Arezzo – Domani 11 aprile alle undici, al Teatro Petrarca, si festeggia mica poco: 174 anni della Polizia di Stato. Mica bruscolini. Ci saranno le autorità, la gente, e tutti quelli che vogliono fa’ un applauso a chi, nel bene o nel male, c’è sempre. e infatti lo dicono pure loro: #Essercisempre. E meno male, vien da dì, perché tra furti, truffe e bischerate varie, se un c’erano loro era da chiude bottega. La cerimonia, oltre a stringersi la mano e fasse le foto, serve anche a far du’ conti su quello che è stato fatto in provincia. E lì, numeri alla mano, un s’è stati con le mani in mano: 140 arresti, 759 denunce e pure un bel po’ di gente pizzicata con la roba addosso.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Polizia in festa al Petrarca: “Esserci sempre”… e meno male, sennò era un casino!

La festa della polizia a Firenze, il questore: “Esserci sempre”Firenze, 10 aprile 2026 – La polizia celebra l’anniversario della sua fondazione.