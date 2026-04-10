Polizia in festa al ChorusLife il Villaggio della legalità I dati | stretta online monitorati 250 siti web

Venerdì 10 aprile si è tenuta una cerimonia mattutina al ChorusLife per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia. L’evento ha coinvolto i cittadini, che sono stati invitati a partecipare a partire dalle 9 del mattino. Durante la giornata, si è parlato anche di azioni per contrastare la criminalità online, con il monitoraggio di 250 siti web, e di iniziative per rafforzare la sicurezza pubblica.

SICUREZZA. Nella mattina di venerdì 10 aprile la cerimonia per il 174° di fondazione. Tutti i cittadini invitati: dalle 9.30 gli stand dimostrativi, alle 11 i discorsi ufficiali e le premiazioni. Spazio anche agli sport – scherma e rugby – e alla musica, con il Bepi. Ecco i primi dati diffusi. Più arresti e denunce e un’attenzione particolare al mondo dei giovani, anche e soprattutto attraverso il monitoraggio dei canali social. Questo, in sintesi, il bilancio dell’attività della polizia di Stato a Bergamo e provincia, estrapolato dai dati che saranno presentati nella mattinata di venerdì 10 aprile, in occasione del 174° anniversario di fondazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Polizia in festa, al ChorusLife il «Villaggio della legalità». I dati: stretta online, monitorati 250 siti web Polizia in festa per 174esimo anniversario della fondazione: De Ferrari diventa 'villaggio della legalità'Venerdì 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia alle ore 11 presso la sala del Maggior... Frosinone celebra i 174 anni della Polizia di Stato con cerimonia e Villaggio della LegalitàLa Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10. Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Polizia in festa, al ChorusLife il Villaggio della legalità. I dati: stretta online, monitorati 250 siti web; Polizia in festa per il 174esimo anniversario: De Ferrari diventa 'villaggio della legalità'; Domani la festa della Polizia di Stato: Villaggio della Legalità e premi ai cittadini. Polizia in festa, al ChorusLife il «Villaggio della legalità». I dati: stretta online, monitorati 250 siti webNella mattina di venerdì 10 aprile la cerimonia per il 174° di fondazione. Tutti i cittadini invitati: dalle 9.30 gli stand dimostrativi, alle 11 i discorsi ufficiali e le premiazioni. Spazio anche ag ... ecodibergamo.it La polizia in festa al parco della ResistenzaUn luogo di alto valore simbolico, per la storia del Paese, ma anche della città. La polizia per celebrare il 174° anniversario dalla sua fondazione ha scelto il parco della Resistenza, i giardini del ... gazzettadasti.it ROMA, GRANDE EVENTO PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO: PIAZZA DEL POPOLO SI TRASFORMA IN UN VILLAGGIO DELLA LEGALITÀ E DELLO SPORT Una vera e propria cittadella aperta al pubblico, tra sport, tecnologia, spetta - facebook.com facebook