Polizia di Stato | tra Roma e Torino il rito per i 116 anni

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, si svolgono eventi ufficiali a Torino e a Roma per celebrare i 116 anni della Polizia di Stato. Le celebrazioni coinvolgono le forze di polizia e si svolgono in diverse location delle due città, con cerimonie e iniziative pubbliche per ricordare questa ricorrenza. L’appuntamento si inserisce nel calendario annuale delle commemorazioni istituzionali dedicate alle forze di pubblica sicurezza.

Le strade di Torino e i palazzi romani si animano oggi, venerdì 10 aprile 2026, per celebrare il centosettaticesimo anniversario della Polizia di Stato. Il cuore delle manifestazioni batte tra la Capitale, dove le istituzioni rendono omaggio ai caduti, e la città torinese, che ospita un programma denso di momenti solenni presso la Questura e la sala Binario 3 delle OGR. La giornata ha preso il via alle ore 9:00 nella scuola superiore dedicata alla formazione della Polizia a Roma. Qui, il Ministro dell’Interno Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani hanno partecipato alla cerimonia di omaggio ai defunti con la deposizione di una corona d’alloro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polizia di Stato: tra Roma e Torino il rito per i 116 anni Torino, attacco allo Stato al corteo di Askatasuna: martellate sulla polizia, undici feriti tra gli agentiUn agente preso a martellate, bombe carta, incendi che hanno coinvolto persino due blindati della polizia, cassonetti usati come scudo e cartelli... Il 17 gennaio a Roma la benedizione degli animali si rinnova come 589 anni fa: il rito di Sant’EusebioIl prossimo 17 gennaio, la città di Roma vedrà la riproposizione di un gesto antico, che si ripete sempre uguale a se stesso da ben 589 anni, ovvero... Temi più discussi: 174° Anniversario: i dati del 2025; Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Convenzione tra Polizia di Stato e Alis per la sicurezza cibernetica nella logistica; Eventi e conferenze a piazza del Popolo 174° anniversario. Esserci sempre: Monza celebra la Polizia di Stato tra numeri, impegno e vicinanza al territorioUn’occasione per ribadire il ruolo della Polizia di Stato non solo come presidio di sicurezza, ma come punto di riferimento per la comunità. mbnews.it Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it La Polizia di Stato ha fermato un pregiudicato adranita di 41 anni - facebook.com facebook Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com