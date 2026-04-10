Polizia di Stato in festa La cerimonia in piazza
La polizia di Stato ha organizzato una cerimonia in piazza per festeggiare il 174esimo anniversario della sua fondazione. L’evento si terrà questa mattina in piazza Maggiore e piazza del Nettuno, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. La manifestazione prevede l’esposizione di mezzi e attrezzature e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.
La polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario della sua fondazione. E per farlo, la Questura di Bologna riempirà piazza Maggiore e piazza del Nettuno (dalle 9.30 alle 18) con diversi stand e poliziotti dei diversi Uffici e Reparti. Prevista anche l’esposizione di mezzi in dotazione e mezzi storici, per permettere ai cittadini di conoscere ’da vicino’ l’attività che svolge la polizia. Il tema che guida le celebrazioni anche quest’anno è ’Esserci Sempre’, un motto che identifica lo scopo dell’amministrazione e del servizio quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nei confronti della cittadinanza. Alle 11 inizia la cerimonia istituzionale a Palazzo Re Enzo, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del PlebiscitoFesta della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito.
Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato, Giovanni Palatucci: la cerimonia a CampagnaSi è tenuta stamattina, nell’area antistante l’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, a Campagna, la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni...
Polizia di Stato, prove generali in Piazza della Libertà
Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Napoli si prepara al 174°Anniversario della Polizia di Stato: varato il piano traffico per Piazza del Plebiscito; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto.
Polizia di Stato: oltre 500 arresti e 140 mila controlli in un anno a BresciaDal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 controllate 141.587 persone e 47.068 veicoli, gestiti 8.646 interventi delle Volanti e oltre 1.100 incidenti stradali. quibrescia.it
'Ndrangheta, Polizia esegue 54 misure cautelari in 5 regioniSono 54 le misure cautelari in 5 regioni italiane effettuate questa mattina dagli agenti della polizia di Stato fra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano ... tg24.sky.it
“Esserci sempre”: Olbia celebra i 174 anni della Polizia di Stato - facebook.com facebook