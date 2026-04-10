La polizia di Stato ha organizzato una cerimonia in piazza per festeggiare il 174esimo anniversario della sua fondazione. L’evento si terrà questa mattina in piazza Maggiore e piazza del Nettuno, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. La manifestazione prevede l’esposizione di mezzi e attrezzature e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.

La polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario della sua fondazione. E per farlo, la Questura di Bologna riempirà piazza Maggiore e piazza del Nettuno (dalle 9.30 alle 18) con diversi stand e poliziotti dei diversi Uffici e Reparti. Prevista anche l’esposizione di mezzi in dotazione e mezzi storici, per permettere ai cittadini di conoscere ’da vicino’ l’attività che svolge la polizia. Il tema che guida le celebrazioni anche quest’anno è ’Esserci Sempre’, un motto che identifica lo scopo dell’amministrazione e del servizio quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nei confronti della cittadinanza. Alle 11 inizia la cerimonia istituzionale a Palazzo Re Enzo, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia di Stato in festa. La cerimonia in piazza

Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del PlebiscitoFesta della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito.

Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato, Giovanni Palatucci: la cerimonia a CampagnaSi è tenuta stamattina, nell’area antistante l’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, a Campagna, la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni...

Polizia di Stato, prove generali in Piazza della Libertà

Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Napoli si prepara al 174°Anniversario della Polizia di Stato: varato il piano traffico per Piazza del Plebiscito; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto.

Polizia di Stato: oltre 500 arresti e 140 mila controlli in un anno a BresciaDal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 controllate 141.587 persone e 47.068 veicoli, gestiti 8.646 interventi delle Volanti e oltre 1.100 incidenti stradali. quibrescia.it

'Ndrangheta, Polizia esegue 54 misure cautelari in 5 regioniSono 54 le misure cautelari in 5 regioni italiane effettuate questa mattina dagli agenti della polizia di Stato fra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano ... tg24.sky.it

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