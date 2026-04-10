Polizia di Stato | ecco a chi sono state consegnate le onorificenze a Genova

Venerdì mattina, a Genova, si sono svolte le celebrazioni del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Durante l’evento, dopo il discorso del questore, sono stati consegnati attestati di riconoscimento dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale che si è distinto per il proprio impegno. La cerimonia ha coinvolto agenti e ufficiali, premiati per il loro servizio e dedizione.

Venerdì mattina, nell'ambito delle celebrazioni del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, dopo l’intervento del questore, sono stati consegnati i seguenti attestati di riconoscimento, concessi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al personale che si è distinto per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Festa della Scherma 2026: a Torino consegnate le onorificenze FISA Torino si è svolta la Festa della Scherma 2026, un appuntamento che ha riunito la grande famiglia della scherma italiana in un’occasione di festa,...

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Temi più discussi: Ecco come lavoravano le cozze, blitz della Polizia di Stato. Le foto shock; 174ESIMO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA: ECCO IL BILANCIO DELLE ATTIVITÀ A LATINA E PROVINCIA; Peste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provinciale; Moto nei caruggi e più controlli: ecco il piano sicurezza a Genova per Pasqua e Pasquetta.

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Impegno e legalità, la Polizia di Stato compie 174 anni: ecco la cerimonia a SalernoEsserci sempre, è questa la frase che accompagna gli eventi della Polizia di Stato e che anche oggi, nel giorno dell’anniversario della sua fondazione, 174 anni fa, risuona tra la gente. Impegno e l ... infocilento.it

ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO - facebook.com facebook

174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com