Polizia di Stato di Sondrio | un anno al servizio della legalità e del territorio

In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, si è svolta una cerimonia nel Teatro Sociale alla presenza del Questore di Sondrio. Durante l’evento, è stato presentato un bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno, con particolare attenzione alle operazioni di controllo e sicurezza sul territorio. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali per celebrare il ruolo della polizia.

In occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato, tenutesi nella prestigiosa cornice del Teatro Sociale, il Questore di Sondrio, Sabato Riccio, ha tracciato un bilancio operativo di eccezionale rilievo. Il quadro emerso descrive una provincia presidiata con vigore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Festa a Sondrio per il 174esimo compleanno della Polizia di StatoUna festa condivisa con tutto il territorio, tra istituzioni, cittadini e rappresentanze delle realtà locali. Leggi anche: Tempo di bilanci per i carabinieri forestali, Battaglia: "Presidio di legalità ed esempio concreto di servizio al territorio" Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario; 174° Anniversario: i dati del 2025; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Anniversario della Polizia di Stato: 174 anni al servizio della sicurezza. Mattarella: Grati per l’impegno contro soprusi e violenzaLa cerimonia solenne si è svolta a Roma alla presenza di La Russa, Amoroso, Piantedosi e il prefetto Vittorio Pisani. Locatelli: Donne e uomini in divisa garantiscono sicurezza, legalità e vicinanza ... quotidiano.net Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com