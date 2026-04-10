Polisportiva Borghesiana Lucà lancia il nuovo centro estivo | Si parte dal prossimo 8 giugno

La Polisportiva Borghesiana ha annunciato l'apertura del nuovo centro estivo, che partirà il prossimo 8 giugno. La decisione arriva a due mesi dalla conclusione della stagione sportiva, con l’obiettivo di offrire un’attività ricreativa per i giovani durante i mesi più caldi. La società ha comunicato i dettagli del progetto, che coinvolgerà bambini e ragazzi iscritti, senza specificare ulteriori informazioni sui programmi o le modalità di partecipazione.

Roma – Due mesi alla fine della stagione e per la Polisportiva Borghesiana è già tempo di pensare a ciò che accadrà tra un paio di mesi. Il club capitolino, come ogni anno, verrà incontro a tante famiglie dando l’opportunità ai ragazzi di partecipare al tradizionale centro estivo. A organizzarlo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Polisportiva Borghesiana (ginnastica ritmica), Vichi e Compagno: “Un inizio 2026 molto positivo”Roma – Ha cominciato l’anno nuovo col botto il settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana. Dramma all'ospedale "San Luca", paziente si lancia dal quarto piano: è graveTragedia sfiorata, questa mattina, all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove - secondo una prima ricostruzione - un anziano di 78 anni,...