Un nuovo progetto teatrale ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita e audace. Si tratta di uno spettacolo che combina elementi spesso evitati nel teatro tradizionale, suscitando curiosità tra il pubblico. Il progetto, definito “poeti folgorati”, si distingue per la sua idea di mescolare diverse caratteristiche e approcci, spingendosi oltre i limiti convenzionali del palcoscenico.

Il progetto è talmente ardito da sfiorare la follia (teatrale). E quindi non può che incuriosire. Anche perché nasce con l’intento di unire tutta una serie di caratteristiche che di solito a teatro si tende ad evitare come la peste. Del tipo: parlare di poesia con gusto irriverente e avanguardistico, per dar noia e imbarazzo ai poveri spettatori. Intenzioni che per fortuna falliscono miseramente. E i poveri spettatori si ritrovano a condividere solo delle grasse risate con "Poeti folgorati", da stasera al 19 aprile al Cooperativa di Niguarda, adorato spazio di resistenza e di ricerca. In questo caso sul linguaggio, la comicità, la parola. Come sempre avviene con Antonello Taurino, di giorno insegnante di lettere, di notte interprete di prosa e cabaret. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Poeti folgorati“, quelle grosse, grasse risate a teatro

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