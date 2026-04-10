pnrr arredi scolastici focus sulla campania

Per i prossimi anni, il Ministero dell'Istruzione ha riservato trenta milioni di euro destinati all'acquisto di arredi scolastici nelle regioni del Sud, con particolare attenzione alla Campania. Questa cifra fa parte di un piano più ampio, che riguarda i bandi per il triennio 2024-2026, e mira a migliorare le strutture e le dotazioni delle scuole in questa area. La ripartizione dei fondi riguarda anche lo scorrimento delle graduatorie già esistenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Per i bandi 2024-2026 il MIM ha stanziato trenta milioni per lo scorrimento delle graduatorie nelle regioni del Sud. Significa che molti progetti campani inizialmente “idonei ma non finanziati” stanno rientrando ora. Nel decreto per gli arredi 0-6 anni, da 180 milioni, il Ministero Istruzione e Merito ha incluso sia i nuovi interventi sia lo scorrimento Sud. La Campania è una regione che ha saputo ben sfruttare questa fase storica. Il risarcimento monetario post COVID ha permesso a molte realtà campane di fare cassa per capitolati di spesa importanti. Come il capitolato che prevede risorse per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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