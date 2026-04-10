Pluto il Dio cieco a Drama Teatro va in scena l' utopia economica di Aristofane
Domenica 12 aprile alle 18, Drama Teatro ospiterà lo spettacolo Pluto, all’interno della rassegna
Nuovo appuntamento domenica 12 aprile, alle ore 18, a Drama Teatro, della rassegna "La corsa di fuochi", ideata e diretta da Artisti Drama e realizzata con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Fondazione di Modena, con lo spettacolo PLUTO, adattamento e regia de I Sacchi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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I Sacchi di Sabbia al Verdi con Pluto, il dio della ricchezza firmato da AristofaneArezzo, 19 marzo 2026 – Un classico della comicità antica torna a interrogare il presente con intelligenza e ironia.