Pizzeria data alle fiamme a Dongo gli indizi e il piano fallito | incendiari a processo

A sei anni dall’incendio doloso che ha distrutto la Pizzeria Ideale a Dongo, nel 2021, sono state emesse le prime sentenze nei confronti degli individui coinvolti. L’incendio è stato appiccato nella notte tra il 9 e il 10 settembre di quell’anno e le indagini hanno portato all’identificazione di alcuni sospetti. La vicenda si è conclusa con un processo che ha portato a una prima fase di decisioni giudiziarie.

Dongo (Como), 10 aprile 2026 – A sei anni di stanza dal rogo doloso, appiccato nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2021, all’interno della Pizzeria Ideale, in via San Lorenzo, a Dongo, sono arrivate ora le prime sentenze. Le sentenze e gli imputati. A processo, davanti al Gup di Como, sono finiti quattro imputati, accusato di incendio e di danneggiamento fraudolento di beni assicurati: Irimiea Mihai, 40 anni residente a Dongo, gestore del locale, il cognato Antonio Mangino, 55 anni di Bibbiano, Donatello Amato, 53 anni, anche lui di Bibbiano, provincia di Reggio Emilia, e poi Aniello De Pont e, 53 anni di Sant’Ilario d’Enza, in Toscana.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pizzeria data alle fiamme a Dongo, gli indizi e il piano fallito: incendiari a processo Leggi anche: Processo a Sanremo, chi ha ucciso il Festival? Tre indizi: le canzoni, la noia e gli ospiti (poco super) Ladro si aggira in paese per rubare: arrestato dopo il fallito colpo in pizzeriaUn tentativo di furto durante la notte a Rovato si è concluso con l’arresto di un ladro di 32 anni, grazie all’intervento dei carabinieri. Si parla di: Gli incendiano l'auto sotto casa, poi lo minacciano: Ti troveremo; Piromane dà fuoco all'auto del panettiere Massimiliano Trabuio: Quell'uomo è entrato nel mio cortile nel cuore della notte, poi le fiamme. Bari, brucia la pizzeria Nico: fiamme distruggono il locale e danneggiano appartamenti. Secondo casoSeconda pizzeria data alle fiamme, a Bari, in meno di dieci giorni. Questa volta è toccato a Da Nico, in via Gentile, nella zona Sant’Anna a Japigia. Distrutto il piano terra dell’immobile, che ... bari.repubblica.it