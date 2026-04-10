A Pisa si registra il ritorno di Vural dopo un lungo infortunio, mentre il club sta valutando di rafforzare il centrocampo con uno tra Akinsanmiro e Piccinini. Nel frattempo, Hiljemark non si dà per vinto e pensa alla partita contro la Roma, considerandola un'occasione per allargare la rosa a centrocampo. La squadra si prepara a modificare la formazione in vista delle prossime sfide.

Cerca i primi segnali di vita in trasferta il Pisa della gestione Hiljemark, così da porre le basi di un piano salvezza da missione impossibile ma ancora matematicamente fattibile. Dopo la Roma i toscani avranno quattro scontri diretti consecutivi ma per arrivarci nel migliore dei modi sono chiamati a invertire il recente cammino esterno. Da quando è arrivato il tecnico svedese fuori casa ancora nessun gol, un solo pareggio e tre sconfitte di fila, le ultime due i tonfi con Juventus (0-4) e Como (0-5, k.o. più pesante nella storia del Pisa in Serie A). Hiljemark è rimasto comunque soddisfatto della fase difensiva nella partita di domenica... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa, Hiljemark non si arrende: con la Roma pensa a un centrocampo più folto

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LIVE Alle 20.45 Pisa-Milan: Allegri con Nkunku e Loftus, Hiljemark si affida a Durosinmi(3-4-3) Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Tramoni.

Temi più discussi: Bianchi (PuntoRadio): Pisa? Hiljemark non ha cambiato molto rispetto all'andata; Torino a un passo dalla salvezza: 1-0 granata al Pisa; Hiljemark dopo Pisa-Torino: Sono molto frustrato; Pisa, Hiljemark: Finché la matematica non ci condanna, dobbiamo crederci.

Pisa, Hiljemark: Con il Toro un ko duro. La salvezza è difficile, non impossibileIl Pisa guarda avanti nonostante tutto. La squadra toscana ha perso in casa contro il Toro, adesso la salvezza sembra una chimera (servirebbe un miracolo). Hiljemark però non si arrende e ci crede. calciolecce.it

Pisa, Hiljemark non ha convocato Iling-Junior e Lorran per la gara col Torino: scelta tecnicaSuscita sicuramente attenzione la scelta dell’allenatore del Pisa di non convocare Samuel Iling-Junior e Lucas Lorran per la partita col Torino di questa sera. Gara che per i nerazzurri, ... torinogranata.it

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