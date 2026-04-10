Pisa battuto anche a Roma | 3-0 Per i nerazzurri va tutto…Malen Pagelle

La Roma ha affrontato il Pisa in casa, ottenendo una vittoria per 3-0. La partita è stata decisa da Malen, che ha segnato tre gol. La squadra ha conquistato i tre punti dopo la sconfitta precedente contro l’Inter. La prestazione di Malen ha contribuito in modo decisivo all’esito della gara.

ROMA – Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Roma torna a vincere in campionato e batte 3-0 il Pisa. Decisivo un super Malen, autore di una tripletta. Nei giallorossi problema muscolare per Pellegrini, fuori all’intervallo. Con questa vittoria la squadra di Gasperini sale a 57 punti in classifica (a pari punti con la Juve e a -1 dal Como, che hanno però una partita in meno). Il Pisa di Hiljemark resta ultimo a quota 18. Parte forte la Roma, che trova il vantaggio dopo tre minuti. Lancio di N’Dicka che trova impreparato Caracciolo. Il centrale del PISA buca l’intervento, Malen raccoglie sulla trequarti, salta Canestrelli al limite dell’area e batte l’incolpevole Semper. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa battuto anche a Roma: 3-0. Per i nerazzurri va tutto…Malen. Pagelle Pisa battuto in casa anche dal Bologna: 0-1. Decide Odgaard al 90?. Nerazzurri ormai nel baratro. PagellePISA – Ancora una sconfitta per il Pisa in casa, è l’ottava gara persa alla Cetilar Arena. Leggi anche: Pisa di Malen in peggio. Tripletta olandese, contro la Roma nerazzurri ancora ko Temi più discussi: Tre espulsi in una sola partita, battuto per rapidità anche il precedente di 25 anni fa a Pisa; D'Aversa: Toro, a Pisa dobbiamo iniziare a cambiare marcia anche in trasferta; I precedenti di Roma-Pisa; Al momento per decidere la terza retrocessa in B si giocherebbe lo spareggio. Pisa battuto anche a Roma: 3-0. Per i nerazzurri va tutto…Malen. PagelleDopo la sconfitta contro l'Inter, la Roma torna a vincere in campionato e batte 3-0 il Pisa. Decisivo un super Malen, autore di una tripletta. Nei giallorossi problema muscolare per Pellegrini, fuori ... firenzepost.it Malen scatenato: tripletta lampo e Roma-show, Pisa ko 3-0 all'Olimpico - La classificaLa Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell’anticipo della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi battono 3-0 i toscani di Hiljemark ripartendo alla grande dopo il pesante ko di San Siro contr ... gazzettadiparma.it TORO, A PISA TI SEI PRESO LA SALVEZZA E CAIRO...VA A TRAMONI! Pisa battuto 1 a 0 con il minimo sforzo e salvezza ormai archiviata in maniera definitiva. Il Toro giocherà per l'ennesima volta in Serie A, un traguardo importante e impensabile prima - facebook.com facebook Il Torretta sogna la serie B: battuta Pisa al quinto set, fuga in vetta #livorno #sport #volley x.com