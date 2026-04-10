Due giovani incappucciati hanno appiccato il fuoco a siepi e alberi in pieno giorno, vicino a case e con il rischio di danneggiare un’auto parcheggiata. L’intervento di una passante ha permesso di avvertire i proprietari e di evitare danni maggiori. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Giovani, incappucciati e con un solo obiettivo: dar fuoco a sterpaglie e alberi in pieno giorno e vicino alle case, rischiando tra l’altro di danneggiare una macchina in sosta, salvata per puro caso dall’intervento di una passante che è riuscita ad avvertire i proprietari. Sembra incredibile, ma è successo davvero. Il raid della follia, come lo hanno subito ribattezzato i residenti, è scattato ieri poco prima delle 12 al quartiere Africa, nella striscia di verde sul lato monti di via Bernini, quasi all’incrocio con via Bugneta. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini, con l’immediato intervento della Polizia locale, a cui è stata poi sporta denuncia contro ignoti, e dei Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio ma sono stati costretti a intervenire anche nel primo pomeriggio per un ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piromani in pieno giorno. Due giovani incappucciati danno fuoco a siepi e alberi

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