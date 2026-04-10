Nel Piemonte, il settore turistico ha registrato un risultato positivo per l’anno appena concluso, con oltre 18,1 milioni di presenze complessive. Si osserva un aumento significativo di visitatori stranieri e un incremento delle visite ai borghi della regione. Il bilancio evidenzia una crescita superiore alla media nazionale, confermando un trend di afflusso crescente nel territorio piemontese.

Il sistema turistico piemontese ha tracciato un bilancio straordinario per l’anno appena concluso, registrando una crescita che supera i parametri medi nazionali con oltre 18,1 milioni di presenze totali. I dati relativi al 2025 evidenziano un incremento del 7,5% nei pernottamenti e un aumento del 7,1% degli arrivi, che hanno superato la soglia dei 6,7 milioni di visitatori. L’impatto della domanda estera e la nuova geografia dei flussi. A determinare il successo di questa stagione non è stata solo la ripresa del turismo interno, che ha mostrato segnali positivi sia in termini di nuovi arrivi che di soggiorni complessivi, ma soprattutto la forza del mercato internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte record: boom di turisti stranieri e fuga verso i borghi

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