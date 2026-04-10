Al Seven Dials Market di Londra è stata inaugurata una novità nel settore alimentare: il primo nastro trasportatore dedicato ai formaggi artigianali britannici. L’installazione, visibile ai visitatori, permette di assaggiare una selezione di formaggi provenienti da diverse regioni del paese. La presenza di questa attrazione ha attirato l’attenzione di appassionati e visitatori, creando un nuovo punto di interesse all’interno del mercato.

C’è un odore nell’aria al Seven Dials Market che non ti aspetti. Non è il profumo del fritto o dello zucchero bruciato che di solito impregna i food market di Londra. È qualcosa di più antico, più terroso, quasi minerale: è il formaggio. E arriva prima ancora che tu lo veda, scivolando nell’aria come un annuncio, mentre sali verso il piano superiore del Banana Warehouse — il vasto magazzino ottocentesco di Thomas Neal’s Warehouse, un tempo deputato allo stoccaggio di banane e cetrioli, oggi trasformato dall’operatore KERB in uno dei più vivaci food hall del West End londinese, aperto al pubblico nel settembre 2019. L’idea, nella sua essenziale semplicità, è geniale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Pick & Cheese al Seven Dials Market di Londra: il primo nastro trasportatore di formaggi britannici artigianali

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