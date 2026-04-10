Un rappresentante ha affermato di essere tranquillo riguardo alla sicurezza delle forniture di gas, sottolineando che non ci sono problemi attuali. Tuttavia, ha segnalato che potrebbero verificarsi disfunzioni nel settore del petrolio, causate da alcuni blocchi che potrebbero influenzare la distribuzione. Le dichiarazioni sono state rese in un contesto di aggiornamento sulla situazione energetica del paese.

"Io sono tranquillo per quanto riguarda la fornitura di gas ", mentre "per il petrolio possono esserci delle disfunzioni dovute ad alcuni blocchi". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, a "24 Mattino" su Radio 24. "Vorrei ricordare che solo una settimana fa abbiamo rilasciato, in solidarietà, 10 milioni di barili di petrolio, circa il 12% del nostro stoccaggio - ha aggiunto il ministro -. Le misure si prendono quando c'è carenza". "Complessivamente sul fronte petrolifero e delle disponibilità non ho grandi preoccupazioni - ha detto Pichetto Fratin -. Possono esserci però settori specifici... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pichetto: ‘siamo abbastanza sicuri su riserve di gas e petrolio’ROMA, 04 MAR – Per il gas e il petrolio “siamo nella condizione di essere abbastanza sicuri quantitativamente.

Medio Oriente, Pichetto Fratin rassicura sul gas: «Siamo il Paese con il più alto stoccaggio d’Europa»«Ieri abbiamo fatto un punto della situazione rispetto a cosa sta succedendo in Medio Oriente, con una valutazione sulla sicurezza e sulla quantità...

Temi più discussi: Energia: Pichetto, non preoccupato su riserve gas e petrolio; Iran, Pichetto: Non sono preoccupato per le riserve di gas; Iran: Pichetto, abbiamo rilasciato 10-12% riserve petrolio; Gas, il ministro Pichetto Fratin rassicura sugli stoccaggi per il prossimo inverno.

Pichetto, 'tranquillo sul gas, sul petrolio possono esserci problemi'Io sono tranquillo per quanto riguarda la fornitura di gas, mentre per il petrolio possono esserci delle disfunzioni dovute ad alcuni blocchi. (ANSA) ... ansa.it

Energia: Pichetto, non preoccupato su riserve gas e petrolio(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - 'Sulle riserve di gas non sono preoccupato nel modo piu' assoluto. Siamo sul 43% che e' il livello piu' ... ilsole24ore.com

Iran: Pichetto rassicura su scorte gas e lavora a Piano nazionale emergenza Guerra all’Iran e riserve di gas in bilico. Non per l’Italia. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin esclude di essere preoccupato. Anzi, rilancia. Il n x.com

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