Il 9 aprile scorso, trenta studenti della scuola internazionale EduCom hanno visitato una delle sedi del Gruppo Picca a Bari, entrando nelle aree operative dell’azienda. Durante l’evento, i giovani hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dell’auto e il ruolo dei manager di piccola dimensione. L’esperienza si è svolta in modo pratico, permettendo agli studenti di osservare da vicino il lavoro quotidiano all’interno dell’azienda.

Trenta studenti della scuola internazionale EduCom hanno vissuto un’esperienza formativa senza precedenti il 9 aprile scorso a Bari, entrando direttamente nel cuore operativo di una delle sedi del Gruppo Picca. I bambini, tutti frequentanti la quinta elementare, hanno partecipato al progetto denominato Manager per un giorno, un’iniziativa che mira a trasformare i giovanissimi in futuri leader del settore della mobilità attraverso la Gruppo Picca Academy. L’incontro, che ha come promotrice e organizzatrice la docente Cimmarusti e come coordinatrice operativa la responsabile marketing Zambetti, ha permesso di abbattere le mura tra l’apprendimento teorico e la realtà produttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli manager in azione: 30 studenti scoprono il mondo dell’auto

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