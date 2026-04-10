' Piantiamola per bene' con la regia della banca un progetto per il territorio e le strutture socioeducative
Con l’arrivo della primavera, una banca locale ha avviato un progetto chiamato “Piantiamola per Bene” che mira a migliorare il territorio attraverso interventi di valorizzazione del verde e sostenibilità. L’iniziativa si concentra anche sul supporto alle strutture socioeducative e alle persone più vulnerabili. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in attività di piantumazione e sensibilizzazione ambientale, con un’attenzione particolare alle esigenze delle fasce più deboli.
Con l’arrivo della primavera, Bcc Romagnolo dà il via ad un nuovo progetto denominato “Piantiamola per Bene”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del verde, alla sostenibilità e al benessere a favore delle persone più fragili. Il progetto è rivolto in particolare alle strutture e alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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