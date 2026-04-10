' Piantiamola per bene' con la regia della banca un progetto per il territorio e le strutture socioeducative

Con l’arrivo della primavera, una banca locale ha avviato un progetto chiamato “Piantiamola per Bene” che mira a migliorare il territorio attraverso interventi di valorizzazione del verde e sostenibilità. L’iniziativa si concentra anche sul supporto alle strutture socioeducative e alle persone più vulnerabili. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in attività di piantumazione e sensibilizzazione ambientale, con un’attenzione particolare alle esigenze delle fasce più deboli.