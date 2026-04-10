Piantedosi prima uscita dopo il caso Conte | Attacchi perché noi dalla parte giusta

Il ministro dell’Interno si è presentato in prima fila durante una cerimonia, sedendo tra il Cardinale Reina e il capo della polizia. Questa è la sua prima uscita pubblica dopo il caso relativo all’ex presidente del consiglio. Durante l’evento, ha commentato gli attacchi ricevuti, affermando che sono rivolti contro di lui perché rappresenta una posizione che considera corretta.

Siede in prima fila tra il Cardinale Baldassare Reina e il capo della polizia Vittorio Pisani. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi fa gli onori di casa per le celebrazioni del 174esimo anniversario della Polizia di Stato, questa mattina nella centralissima piazza del Popolo, nel cuore di Roma. E’ la prima uscita pubblica del responsabile del Viminale dopo l’affaire Claudia Conte, con il ministro che, dopo aver minacciato querele, continua a mantenere la linea del silenzio rispetto alla bufera scatenata dalle rivelazioni della giornalista 34enne sulla loro relazione, con gli interrogativi e gli attacchi delle opposizioni sui tanti incarichi della cronista, pubblicista dal 2023. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Piantedosi, prima uscita dopo il caso Conte: «Attacchi perché noi dalla parte giusta» Caso Claudia Conte, la prima uscita di Piantedosi: va in Consiglio dei ministri e chiede la promozione di prefetti. Il silenzio sulla giornalistaHa ascoltato la discussione sulle accise e sull’ipotesi di sforare i parametri europei del 3% nel caso in cui la guerra si prolungasse. Il caso Conte-Piantedosi se lo sono costruito da soli e non si capisce perchéPerché un giovane giornalista organico a Fratelli d'Italia ha deciso con una domanda di mettere nei guai uno dei più importanti ministri del governo... Temi più discussi: Caso Claudia Conte: Piantedosi torna in Cdm dopo il caso Conte: nessun commento sulla relazione con la giornalista; Relazione con Piantedosi, il messaggio di Conte: Presto saprete tutto; Il ministro, l’amante, la moglie - Appunti; Caso Piantedosi-Claudia Conte, la giornalista: Parleremo, avrete tutte le risposte. Piantedosi, prima uscita dopo il caso Conte: «Attacchi perché dalla parte giusta»Siede in prima fila tra il Cardinale Baldassare Reina e il capo della polizia Vittorio Pisani. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi fa gli onori di casa per le celebrazioni ... ilmessaggero.it Caso Claudia Conte, la prima uscita di Piantedosi: va in Consiglio dei ministri e chiede la promozione di prefetti. Il silenzio sulla giornalistaIl ministro dell'Interno evita riferimenti alla relazione con Claudia Conte durante il Consiglio dei ministri. Giorgetti: Non è questione politica ... ilfattoquotidiano.it Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi: https://fanpa.ge/HPATY - facebook.com facebook I miracoli del governo - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #piantedosi #meloni #vignetta #natangelo #satira x.com