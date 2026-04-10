Piantedosi ai 174 anni della Polizia | La minaccia eversiva degli anarchici è reale presente e attiva

Durante la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della Polizia, il ministro dell’Interno ha dichiarato che la minaccia eversiva degli anarchici è reale, presente e attiva. Le sue parole sono state pronunciate in piazza del Popolo a Roma, in un contesto ufficiale, e sono state accompagnate dall’affermazione che tale minaccia è concreta e immediata.

La minaccia eversiva è “reale, presente, attiva”. Parole inequivocabili quelle del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia in piazza del Popolo a Roma. Tanti gli esempi che giustificano l’allarme del Viminale. “Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta. È a conferma che la minaccia eversiva è reale. “La Polizia – ha detto ancora Piantedosi – svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento in occasione della cerimonia in piazza del Popolo a Roma per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia ha parlato anche dei fenomeni eversivi e di radicalizzazione - facebook.com facebook

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