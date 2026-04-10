Petrolio in lieve rialzo in avvio wti +0,43% a 98,29 dollari

All'inizio della giornata il prezzo del petrolio ha segnato un lieve aumento. Il WTI è salito dello 0,43%, arrivando a 98,29 dollari al barile, mentre il Brent ha registrato un incremento dello 0,78%, attestandosi a 96,65 dollari. I mercati energetici mostrano dunque una piccola variazione rispetto ai valori precedenti, con oscillazioni che riflettono l'andamento delle quotazioni all'apertura delle contrattazioni.

Avvio in lieve rialzo per il petrolio: il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari Temi più discussi: Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari; Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari; Azionario in lieve rialzo, petrolio in calo: USA e Iran valutano le prossime mosse; Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari. Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari(ANSA) - ROMA, 10 APR - Avvio in lieve rialzo per il petrolio: il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%). (ANSA). notizie.tiscali.it La diretta da Wall Street | Le borse Usa aprono in rosso, mentre il petrolio sale. Inflazione Pce al 2,8%L’indicatore inflattivo preferito dalla Fed è in linea con la rilevazione precedente. Il dato è però relativo a febbraio e quindi non indicativo della pressione sui prezzi derivante dal conflitto in M ... milanofinanza.it Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, venerdì #10aprile. #Petrolio, export Usa da record (+30%). #Meloni: «Patto stabilità, stop se crisi peggiora. Piano per casa e lavoro». Trattativa diretta #Israele e #Libano ma continuano attacchi e sgomberi. #buonal x.com "Salve deputato questa è la situazione ad Afragola in via saggese, nonostante l'abbassamento delle accise e del petrolio.... Ci vuole un pugno duro per queste compagnie". - facebook.com facebook