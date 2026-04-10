Petrolio in lieve rialzo in avvio wti +0,43% a 98,29 dollari

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio della giornata il prezzo del petrolio ha segnato un lieve aumento. Il WTI è salito dello 0,43%, arrivando a 98,29 dollari al barile, mentre il Brent ha registrato un incremento dello 0,78%, attestandosi a 96,65 dollari. I mercati energetici mostrano dunque una piccola variazione rispetto ai valori precedenti, con oscillazioni che riflettono l'andamento delle quotazioni all'apertura delle contrattazioni.

Avvio in lieve rialzo per il petrolio: il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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