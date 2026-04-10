All'apertura delle contrattazioni, il prezzo del petrolio ha registrato un lieve aumento. Il WTI viene scambiato a circa 98,29 dollari al barile, con un incremento dello 0,43%, mentre il Brent sale a 96,65 dollari, con un aumento dell'0,78%. Questi andamenti riflettono un movimento positivo nei mercati energetici in questa fase iniziale di giornata.

Avvio in lieve rialzo per il petrolio: il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari(ANSA) - ROMA, 10 APR - Avvio in lieve rialzo per il petrolio: il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%). (ANSA). notizie.tiscali.it

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"Salve deputato questa è la situazione ad Afragola in via saggese, nonostante l'abbassamento delle accise e del petrolio.... Ci vuole un pugno duro per queste compagnie". - facebook.com facebook