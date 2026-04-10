Pescatori speronano una motovedetta poi mordono un poliziotto

Sul Lago d’Iseo, durante un normale controllo, due pescatori hanno tentato di scappare dalla Polizia Provinciale, speronando una motovedetta. Dopo aver raggiunto la riva, uno dei due ha aggredito un ufficiale, mordendogli la mano. L’inseguimento si è concluso con l’arresto dei due pescatori e il referto di un’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’alterco o sull’identità delle persone coinvolte.

Un normale controllo si trasforma in inseguimento sul lago e finisce con un’aggressione. Succede sul Lago d’Iseo, dove due pescatori hanno prima tentato di sfuggire alla Polizia Provinciale e poi, una volta a terra, uno dei due è arrivato ad aggredire un agente, mordendogli la mano.Il controllo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Non si fermano all'alt in autostrada e speronano la pattuglia: poliziotto spara e ferisce uno dei ladriPrima un furto in abitazione, poi un inseguimento in autostrada con tanto di sparatoria e uno dei fuggitivi che viene ferito da un poliziotto. Rapinano anziana e le rubano 3 kg d'oro, poi speronano l'auto della poliziaArrestati due uomini di 32 e 38 anni: si erano finti carabinieri per entrare in casa della vittima 84enne, convincendola di dover compiere... Si parla di: Speronano la motovedetta sul lago d’Iseo: pescatore morde un agente alla mano e viene denunciato; Monte Isola, speronano motovedetta: pescatore morde un agente della Provinciale.