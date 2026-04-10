Perugia verso l' ampliamento della ciclo pedonale | approvato il progetto per il tratto lungo via Corcianese

La giunta comunale di Perugia ha approvato il progetto per l’ampliamento del percorso ciclo pedonale lungo via Corcianese. Si tratta dell’ultimo tratto di lavori previsto per aumentare la rete di piste dedicate a pedoni e biciclette in città. L’intervento riguarda specificamente una porzione della strada, con l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile locale. L’approvazione segna il via libera all’avvio delle operazioni di realizzazione.

Via libera dalla giunta comunale di Perugia alla realizzazione dell'ultimo stralcio di lavori relativi all'ampliamento del percorso ciclo pedonale cittadino. Dopo l'approvazione del progetto del primo lotto del secondo stralcio, relativo al tratto di Pian di Massiano e zona ospedale (di 2,1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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A Perugia l'evento finale del Programma infrastruttureOttima partecipazione per l'evento finale del Programma infrastrutture di Unioncamere ospitato nella sede della Camera di commercio dell'Umbria, a Perugia. E' stato condotto dal segretario generale ... ansa.it

Il presidente entusiasta dopo il successo contro la Gas Sales che avvicina Perugia alla finale scudetto. Lorenzetti: «Felice per Russo» - facebook.com facebook

#Superlega playoffs SF game2 Piacenza-Perugia 1-3 (18-25 25-22 20-25 20-25) PC: Bovolenta 18 PG: Ben Tara 22 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com