Pericolo sulla Pontina ubriaca contromano urta 4 auto

Nella serata di ieri sulla strada statale Pontina, una donna ubriaca ha percorso contromano e ha causato un tamponamento con quattro veicoli. L’intervento della polizia locale è avvenuto prontamente per bloccare la vettura e gestire la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma sono stati registrati danni ai mezzi coinvolti. La conducente è stata sottoposta ai controlli e denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Roma, 10 aprile 2026 – Intervento decisivo della polizia locale di Roma Capitale nella serata di ieri lungo la via Pontina, all’altezza di Castel Romano, dove una Fiat 500 ha percorso contromano la carreggiata in direzione Roma, procedendo invece verso Pomezia e provocando una situazione di gravissimo pericolo. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando il veicolo ha imboccato la strada nella direzione sbagliata, urtando durante la marcia quattro auto. Una sequenza di collisioni che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. A evitare il peggio è stato il rapido intervento degli agenti del GSSU, il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, con il supporto di altre pattuglie del IX Gruppo Eur e del GPIT. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Incidente sulla Pontina: ubriaca contromano colpisce quattro auto. La corsa si ferma davanti a un tirMomenti di paura nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, sulla Pontina imboccata contromano da una Fiat 500 alla cui guida si trovava una ragazza di... Leggi anche: Pontina, ubriaca contromano per un chilometro: centra 4 auto prima di trovarsi un tir davanti Si parla di: Contromano sulla Pontina per chilometri: ubriaca provoca cinque incidenti (VIDEO). Pontina, ubriaca contromano per un chilometro: centra 4 auto prima di trovarsi un tir davantiLa pericolosa corsa in direzione Pomezia. Per la 27enne è scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebrezza ... romatoday.it Contromano sulla Pontina, bloccata una 27 ubriaca da Roma CapitaleIntervento immediato e determinante della Polizia Locale di Roma Capitale nella serata di ieri lungo la Via Pontina, in prossimità di Castel Romano, intorno alle ore 22.00. Una Fiat 500 ha imboccato c ... terzobinario.it