In occasione della Giornata mondiale del mare 2026, un documento diffuso da ISDE Italia e altre società scientifiche segnala il rischio legato ai mozziconi di sigaretta presenti nei mari. La campagna di prevenzione promuove la consapevolezza sui danni causati dalla plastica, evidenziando come i mozziconi inquinino le acque e possano avere effetti negativi sulla salute umana. Il testo sottolinea la diffusione di questi rifiuti tra le acque marine.

In occasione della Giornata mondiale del mare 2026, ISDE Italia e le società scientifiche che sostengono la Campagna nazionale di prevenzione dei danni alla salute da esposizione alla plastica hanno diffuso un documento che lancia un allarme sulla diffusione dei mozziconi di sigaretta. L’analisi evidenzia come questi scarti rappresentino una fonte primaria di microplastiche e tossine, con ripercussioni dirette sugli ecosistemi marini e sul benessere umano. I numeri che emergono dal rapporto descrivono una realtà ambientale di difficile gestione: a livello globale si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 4,5 trilioni di mozziconi. Il fenomeno assume contorni particolarmente evidenti lungo le coste europee, dove questi rifiuti costituiscono oltre il 23% di quanto rinvenuto sulle spiagge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo nei mari: i mozziconi avvelenano l’acqua e la nostra salute

Leggi anche: Acqua torbida in Oltreserchio “Sono incrostazioni nei tubi non c’è pericolo per la salute“

Due discariche di rifiuti in arrivo, il comitato cittadino si oppone: "Pericolo per la nostra salute e per la riserva naturale"L'arrivo di due discariche di macerie e scarti edili scatenano la reazione dei residenti della frazione, che si mettono in moto per bloccare i due...

Argomenti più discussi: Petrolio, il pericolo non passa solo da Hormuz; L'orologio nel buio e la rete invisibile: anatomia di un soccorso al largo di Porto Torres.

I teli da mare sintetici sono pericolosi? I rischi per la salute e l'ambienteLa scelta del telo da mare può sembrare all’apparenza banale: si valuta il gusto personale, i colori, al limite la comodità. Quasi mai ci si ferma a pensare che invece anche il materiale scelto ... gazzetta.it

Coste in pericolo, il livello del mare è più alto del previsto(EMBARGO ALLE 17,00) Le aree costiere di tutto il mondo potrebbero fronteggiare un pericolo maggiore del previsto: secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature, il livello del mare è stato finora ... ansa.it

Conoscere la natura dei rischi è il primo passo per proteggersi. Alcuni eventi li possiamo prevedere, ma cosa succede quando il pericolo arriva senza preavviso Stiamo parlando dei rischi non prevedibili, come il rischio sismico. La scienza non può dirc - facebook.com facebook

Pinguini imperatore e otarie antartiche classificati come “in pericolo” nella Lista Rossa IUCN: rischiano l’estinzione x.com